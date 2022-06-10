Медики «екстреної допомоги» зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв’язок
Велика Британія надала Україні можливість імплементувати у систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM.
За допомогою додатку медики екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть:
З точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку).
За необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв’язок.
Створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.
Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах.