Медики «екстреної допомоги» зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв’язок

Велика Британія надала Україні можливість імплементувати у систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM.

За допомогою додатку медики екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть:

З точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку).

За необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв’язок.

Створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.

Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах.