Медики Олександрії отримають експрес-тести для виявлення антитіл COVID-19

Кіровоградщина отримала 1625 експрес-тестів для сімейних лікарів області для діагностики наявності антитіл коронавірусу. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Ще майже 5 тисяч тестів очікуємо до кінця цього тижня. Тести допоможуть сімейним лікарям зорієнтуватися, чи є необхідність скеровувати пацієнта на ПЛР-діагностику», – йдеться у повідомленні.

Завдяки таким тестам медики також матимуть можливість оперативніше визначати діагноз пацієнта і відповідно призначати лікування.