Медики є лідерами у захворюваності на коронавірусну інфекцію

Захворюваність медиків від загального числа хворих на COVID-19 становить 20%, повідомляє «Голос Громади».

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначає, що такий великий відсоток хворих медиків через те, що медична система країни абсолютно не готова до епідемії.

“Я хотів би сказати слова великої подяки нашим медикам, які опинилися на передовій боротьби з вірусом. На жаль, близько 20% усіх інфікованих коронавірусом, тобто 4112 людей, – медики. Це сталося через те, що на початок епідемії наші лікарні не були готові до такого виклику. В нас не було ані засобів індивідуального захисту, ані респіраторів, ані масок. Також не були прораховані маршрути доставки хворих. Куди має приїхати хворий, визначалося вже у розпал епідемії. Це велика проблема, але ми проаналізували її, і свої кроки вибудовували на основі зроблених висновків”, – підкреслив Степанов.

Крім того, міністр зазначив, що для забезпечення лікарів усіма необхідними засобами, потрібен тримісячний запас засобів індивідуального захисту, які використовують медики при лікуванні інфекційних хвороб.