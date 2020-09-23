Мер міста заборонив театралам Олександрії брати участь у фестивалі «Вересневі самоцвіти»

У понеділок, 21 вересня, міський голова Олександрії у своєму відеозверненні зазначив, що цьогоріч театрали нашого міста не будуть виступати на фестивалі «Вересневі самоцвіти», повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Аби не погіршити ситуацію в Олександрії, він заборонив спортивним і творчим секціям комунальної форми власності, а приватним – рекомендував утриматися від виїздів з міста та більш ретельно дотримуватися карантинних норм.

Тож, наразі участь театралів з Олександрії у заході під питанням через заборону залишати місто.