Мешканець Кіровоградщини незаконно вирубував дерева цінних порід

Правоохоронні органи Новоукраїнської прокуратури повідомили про підозру, 38-річному чоловіку, який організував на території Бобринецького району незаконну порубку дерев захисних лісових насаджень. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської обласної прокуратури.

В останньому місяці минулого року, підозрюваний спільно зі знайомим, за межами с. Великодрюкове, бензопилою спиляли 17 дерев цінної породи дуба та акації. Роботи було проведено у незаконний спосіб, без відповідних дозвільних документів на проведення рубок.

Розмір матеріальних збитків, заподіяних злочином, становить 104 тис. грн.

За скоєне чоловіку загрожує покарання від 5 до 7 років ув’язнення.

Триває досудове розслідування.