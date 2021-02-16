Мешканець Кіровоградщини виманив з банківських карт майже 100 тисяч гривень

Кіберполіція викрила жителя Кропивницького у заволодінні грошима з банківських карт громадян на майже 100 тисяч гривень, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Представляючись працівником банку у телефонних розмовах, чоловік дізнавався реквізити платіжних карток громадян й переказував кошти на сторонні банківські рахунки, якими розпоряджався на власний розсуд.

Злочинця викрили на шахрайстві. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає майже 100 тисяч гривень.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було вилучено речові докази, що вказують на причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень.

Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Олександрійська місцева прокуратура.