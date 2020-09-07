Мешканець Олександрії був у складі «команди», що розкурочувала могили на металобрухт

За матеріалами Олександрійського міськрайонного суду олександрієць разом з мешканцем Приютівки були затримані на кладовищі під час наруги над могилами, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Златопіль.

Підозрюваних зловили на цвинтарі у селі Новий Стародуб. До приїзду поліції місцеві мешканці протягом 4 годин чинили самосуд над порушниками порядку – їх ставили на коліна, лаяли та по черзі давали стусанів.

За фактом наруги над могилами розпочато кримінальне провадження. Слідство триває.