Мешканець Олександрії намагався втекти до Криму через вбивство чоловіка колишньої

На кордоні з Кримом було затримано чоловіка, який знаходився у розшуку через скоєння вбивства в місті Олександрії, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

Чоловік не надав прикордонникам документів, хвилювався і не міг пояснити причину перетину кордону.

У ході з’ясувань було встановлено, що чотири роки тому він вбив людину в Олександрії й аби уникнути відповідальності подався на тимчасово окуповану територію України.

За вбивство чоловіка колишньої дружини втікача судитимуть сьогодні, 03 червня, у Знам’янському міськрайонному судді. Готується клопотання за новою статтею.