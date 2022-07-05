Мешканка Кіровоградщини з дитини “вибивала борг” ножем та посипанням сіллю на різані рани

Так катувала підлітка, яка нібито заборгувала грошей, 22-річна мешканка Кропивницького, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Прокуратуру Кіровоградщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена била 13-річну дитину по обличчю та в область живота, тиснула пальцями на очі. Більш того, жінка наказала малолітній стати на коліна та роздягатися до поясу, в цей час вона взяла кухонний ніж та нанесла дитині 2 порізи на спині, після чого посипала порізи сіллю та наступила на спину ногою.

За висновками психологічної експертизи дитина отримала глибоку психологічну травму. Водночас судово-медична експертиза засвідчила спричинення потерпілій легких тілесних ушкоджень.

Трагічні події мали місце наприкінці 2021 року.

За вчинене жінка відповідатиме перед судом. У разі доведення вини їй загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.