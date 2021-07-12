Мешканка Олександрії поскаржилася на продавчиню продуктового магазину

Скарга надійшла за неналежне торговельне обслуговування в одному із продуктових магазинів міста, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Цей факт перевірили фахівці й довели, що грубе спілкування з покупцями однієї з продавчинь спричиняло неодноразові конфлікти.

За це підприємця притягнули до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, а працівницю, що поводилася неналежним чином, суб’єкт господарювання звільнив із займаної посади.

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