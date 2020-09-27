Мешканці багатоповерхівок в Олександрії скаржаться через постійні затопи під час дощів

Мова йде про олександрійців – мешканців будинків 113 й 117 по головному проспекту міста — Соборному, та по вулиці Г.Сталінграду 21, повідомляє “Голос Громади”.

У приміщені будинків знаходяться підприємства “Житлогосп” і “Житло — сервіс”, які мають слідкувати за порядком, однак, від постояльців вище вказаних будинків є скарги. А все через те, що під час дощу та негоди, яка господарювала сьогодні в Олександрії, жителям не пройти — все затоплено дощовою водою. Мешканці будинків нарікають на комунальні підприємства й говорять, що навіть до сміттєвих баків не пройти!

Під час негоди дощова вода має стікати в зливні каналізації, які у нашому місті майже не функціонують та забитті сміттям.