Мешканці Головківки Олександрійського району відзначили День села (ФОТО)

У неділю, 02 серпня, село Головківка Приютівської громади відзначало свій День народження, повідомляє «Голос Громади» на сайт “Приютівської ОТГ”.

Нажаль, через карантин, День села пройшов без масових гулянь та розваг.

Однак, традиційно, мешканців Головківки відзначили нагородами та подарунками за значні успіхи і досягнення, які сприяють розбудові й процвітанню села, за професіоналізм та віддану праці, за вагомий внесок у розвиток Головківки тощо.

Зокрема, особливими подарунками відзначили активних й креативних мешканців, які приймали участь в онлайн-конкурсах з нагоди Дня села:

Вікторія Шевчук — за перемогу в конкурсі «Мої відомі земляки»;

Анатолій Кузьменко — за перемогу в конкурсі «Мої відомі земляки»;

Іван Бородавка — за перемогу в конкурсі «Мої відомі земляки»;

Олена Братченко — за перемогу в конкурсі «Майстри рідного краю»;

Олександра Метка — за перемогу в конкурсі «Майстри рідного краю»;

Олена Задорожна — за перемогу в конкурсі «Майстри рідного краю»;

Олена Кривошея — за перемогу в конкурсі «Квітуча садиба»;

Тетяна Мойсеєва — за перемогу в конкурсі «Квітуча садиба»;

Анна Шкуратова — за перемогу в конкурсі «Квітуча садиба»;

Олена Братченко — за перемогу в конкурсі «Привітання до Дня села»;

Марина Шкуратова — за перемогу в конкурсі «Привітання до Дня села»;

Анастасія Мележик —за перемогу в конкурсі «Привітання до Дня села»;

Тетяна Єлецька — за перемогу в конкурсі «Найкращий сусід»;

Андрій Гура — за перемогу в конкурсі «Найкращий сусід»;

Ульяна Клочко — за перемогу в конкурсі «Найкращий сусід».

«Минулоріч цей день був дуже насиченим і сповненим різноманітними заходами: яскравий концерт з нагоди Дня села, перше в Приютівській громаді свято м’яса, привітання активних мешканців та розваги для дітей. Цього року ми також планували гарно відсвяткувати, проте карантинні обмеження внесли свої корективи в наші плани, змусивши застосувати інший, зручний в таких умовах, формат проведення свята», — зазначив Андрій Коломійцев.