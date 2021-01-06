Мешканці Кіровоградщини мають сплачувати збір до Пенсійного фонду за новими рахунками!

Купівля нерухомості чи автомобіля – завжди очікувана, приємна та хвилююча подія. І тут головне – нічого не забути! Наприклад, при оформленні покупки до Пенсійного фонду України необхідно сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Увага! З 1 січня 2021 року почали діяти нові рахунки для обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів та зарахування коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Рахунки обліку надходжень щодо збору під час набуття права власності на легкові автомобілі (ККДБ 24140300) за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/…/419968-rahunky-obliku…

Рахунки обліку надходжень щодо збору з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна (ККДБ 24140500) за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/…/419973-rahunky-obliku…/

(Нові рахунки запроваджено в зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої населених пунктів України згідно постанови ВРУ від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, та до ст.4 ЗУ від 08.07.2010 № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (зі змінами та доповненнями)).