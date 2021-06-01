Мешканці Кіровоградщини можуть безкоштовно вивчитись на одну з топових технічних професій

Безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості області, мають можливість здобути професію електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж

7 червня поточного року, на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян за цією професією. Курс навчання триватиме 5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка з допуском до професії.

Професія електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж користуються великим попитом на регіональному ринку праці. Це й недивно, адже потреба у таких робітниках постійна і має тенденцію до зростання. Її представники знаходять роботу в будівельних організаціях та станціях технічного обслуговування тощо.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.