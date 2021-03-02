Мешканці Кіровоградщини можуть брати кредити на житло у рамках державної програми доступних кредитів

Вчора, 1 березня, в Україні стартувала програма здешевлення вартості кредитів на житло під 7% річних, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Жителі Кіровоградщини зможуть брати іпотеку під 7% річних на максимальний термін 20 років з мінімальним першим внеском 15% вартості предмету іпотеки. Предмет іпотеки – це квартири та будинки разом із земельною ділянкою на первинному та вторинному ринку, здані в експлуатацію з 2018 року.

Максимальна сума іпотеки становитиме 2 млн грн, а максимальна вартість предмета іпотеки – не більш як 2,5 млн грн.

Для отримання кредиту слід звернутися до уповноваженого банку зі стандартним пакетом документів, що підтверджують дієздатність, платоспроможність та відповідність іншим критеріям програми. Банк заключає договір та подає дані до Фонду розвитку підприємництва для подальшої компенсації відсотків.

Максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту складає 0,5 від суми кредиту та додатково 0,5% річних за гарантії Фонду у випадку використання.