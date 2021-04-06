Мешканці Кіровоградщини можуть здобути високооплачувану робітничу професію

Оператор верстатів – одна з найпоширеніших робітничих професій. Обробляючи безформний метал, він одержує складні за формою деталі – вироби високої точності та чистоти обробки. Кваліфікований оператор верстатів вміє працювати на різних типах металорізальних верстатів (токарних, фрезерних, шліфувальних та ін.). Якщо Вас зацікавила дана пропозиція роботи, але у Вас немає відповідної освіти – служба зайнятості прийде Вам на допомогу.

Безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості, мають бажання змінити професію або здобути нову, мають можливість безкоштовно пройти професійне навчання за професією «Верстатник широкого профілю» на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання стартує 12 квітня поточного року і триватиме 8,5 міс.

Умови направлення на навчання:

• повна або базова загальна середня освіта;

• вік особи не менше 18 років;

• медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.