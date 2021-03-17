Мешканці Кіровоградщини можуть здобути високооплачувану робітничу професію

Столяр – багатопрофільна професія. Столяр виготовляє меблі (м’яку, корпусну, офісну), бере участь у будівництві: виготовленні та монтажі дверей і вікон, меблів, що вбудовуються, монтажі перегородок, врізанні замків, ручок, а також виготовленні будь-яких виробів з дерева: бігових лиж, вішалок, карнизів і ін. Предметом праці столяра є деревина. Він займається обробкою деревини, виготовленням виробів з неї, при необхідності монтажем їх на будівельних об’єктах.

Столяр у своїй роботі працює не тільки з деревом і з матеріалами, що заміняють дерево, з різними способами кріплення і монтажу виробу, металевими шурупами, скобами, цвяхами, клеями, матеріалами, необхідними для облицювання, обтягування, обробки дерев’яних виробів (плівками, лаками, фарбами, тканинами).

Безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості, мають бажання змінити професію або здобути нову, мають можливість безкоштовно пройти професійне навчання за професією «Столяр» на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання стартує 22 березня поточного року і триватиме 5,5 міс.

Умови направлення на навчання:

повна або базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou