Мешканці Кіровоградщини все частіше вдаються до зміни імені та прізвища

За період з 2018 по жовтень 2021 року органами державної реєстрації актів цивільного стану Кіровоградської області складено 1249 актових записів про зміну імені.

Змін по батькові за 10 місяців 2021 року було 54, адже статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України доповнено положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати по батькові з 1 січня 2021 року.

При зміні прізвища, власного імені, по батькові громадяни України змінюють як традиційні імена на традиційні, так і на рідковживані, але традиційні для інших народів.

Серед жінок найчастіше змінювали такі імена:

Олена на Альона, Лєна, Елена, Еліна, Єлена, Єлєна, Ольга, Домініка, Олександра; Наталія на Софія-Соломія, Тала, Оксана на Ксенія, Анна; Єлизавета на Аеліта, Елізабетт, Лариса на Іларія, Леся на Алєся; Анастасія на Тетяна, Євгенія, Анастасія-Марія, Асія;

Також змінювали імена:

Алла на Аліса, Аліна на Аміна, Анжела на “Анжеліка, Ірина , Анна на Діна, Оксана, Аліса на Олександра, Валерія на Валентина, Галина на Анна, Аліна, Ханка, Дарина на Єва, Діана на Ірина, Ірина на Ір’яна, Аріна, Яринка, Карина на Каріна, Каріна-Александра, Людмила на Мілана, Ганна на Анна, Аніта, Тамара на Анастасія, Тетяна на Катерина, Людмила, Альона на Алана, Дінара, Валентина на Еліанна, Амелія, Устина, Наталя, Вікторія на Альвіна, Марія на Маріям, Світлана на Сара, Іоанна на Яніна.

Серед чоловіків змінювали імена:

Артем на Олег, Віталій на Віктор, Володимир на Валентин, Вячеслав на Станіслав, Даніла на Данило, Дмитро на Владислав, Іван на Марк, Ігор на Михайло, Євген на Сергій, Микита на Нікіта, Мирон на Мирослав, Олександр на Віктор, Стас на Станіслав, Юрій на Андрій,

Владислав на Даніель, Думітру на Дмитро, Дмитро на Дімітрій, Ігор на Ерік, Микита на Нікіта, Михайло на Майкл, Олександр на Річард.

По батькові змінювали з Адамівна на Валеріївна, з Арменівна на Володимирівна, з Вікторівна на Миколаївна, Віталіївна, Григорівна, з Віталіївна на Феліксівна, з Дмитрівна на Артемівна, або Анатоліївна, з Олександрівна на Віталіївна, Юріївна, Андріївна, Володимирівна, з Віталіївна на Андріївна, Олександрівна;

З Базарбайович на Михайлович, з Вазгенович на Михайлович, з В’ячеславович на Герцогович, з Едуардович на Юрійович, з Михайлович на Олександрович, з Олександрович на “Александрович, Вікторович”, з Русланович на Омарович або Рустамович, з Хамзатович на Сергійович.

Змінити власне ім’я, прізвище та по батькові може будь-яка людина, достатньо лише бажання та досягнення нею 16-річного віку.

Законодавством України для зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) не вимагається ані мотивації, ані причини.

Відповідно у заяві про зміну імені відсутня така графа.