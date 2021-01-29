Мешканців Кіровоградщини, які покажуть найкращий результат у тестуванні, преміюють від імені Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Указом, яким заснував стипендії для найкращих учасників ЗНО, а також премії переможцям учнівських олімпіад і гранти на навчання за кордоном.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Мова йде про стипендії для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати. Також президент заснував премії для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад із навчальних предметів, а ще – грантів на навчання за кордоном. Це буде дуже хороша мотивація для наших розумників», – йдеться у повідомленні.

За слова Президента, найкращі учасники ЗНО отримуватимуть щомісяця стипендію в розмірі 10 тисяч гривень, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад – разову премію у 20 тисяч гривень, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тисяч гривень.