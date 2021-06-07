Мешканці Олександрії матимуть якісну питну воду

У Кіровоградській області будують ефективні нові водоочисні споруди, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську облраду.

Через застаріле обладнання та технології очистки технологій очистки такі міста обласного значення як Світловодськ, Олександрія, Знам’янка та Кропивницький отримують воду недостатньої якості.

Наразі триває комплексна реконструкція даного об’єкта, в рамках якої планується побудувати фактично нову та сучасну водоочисну станцію та виконати реконструкцію очисних споруд каналізації у м. Кропивницькому.

«Ми будуємо сучасні та ефективні водоочисні споруди і сподіваємося на те, що якість води після введення їх в експлуатацію буде значно кращою, ніж сьогодні» – запевняє радник голови обласної ради Валерій Кальченко.