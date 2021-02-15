Мешканці Олександрії побували на особистому прийомі у заступниці голови Кіровоградської ОДА

Заступниця голови Кіровоградської облдержадміністрації Світлана Лобанова провела особистий прийом громадян, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Жителі Кіровоградщини зверталися з питаннями соціального захисту та тарифів на житлово-комунальні послуги.

«У Кропивницькому, Олександрії, Світловодську та Долинській тариф на централізоване тепло не зростатиме. За ініціативи Президента України Володимира Зеленського Кабмін і Асоціація міст України підписали меморандум, за яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло залишатимуться незмінними, а постачальники послуги отримають компенсацію від держави», – йдеться у тексті повідомлення.