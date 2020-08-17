Мешканці Протопопівки відсвяткували День села

Минулими вихідними у Приютівській ОТГ відзначили ще одне свято – День села у Протопопівці. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської громади.

Так, 15 серпня, жителів Протопопівки привітав Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев.

Під час урочистої частини заходу нагородили подяками протопопівців за сумлінну працю, активну життєву позицію, професіоналізм, вагомий внесок у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня села, та відзначили особливими подарунками активних й креативних мешканців, які приймали участь в онлайн-конкурсах до святкового дня.