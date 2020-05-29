Мешканці Приютівської ОТГ мітингували під стінами Кабінету Міністрів проти порушення їх конституційних прав

Сьогодні, 29 травня, у Києві відбувся мирний мітинг проти ухваленого Кабміном 13 травня рішення щодо перспективного плану, за яким Кабінет Міністрів України вирішив розформувати, а деякі ОТГ, взагалі фактично, ліквідувати, забувши, щоправда, спитати про це самих мешканців громад. Повідомляє “Голос Громади” з посиланням на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Мешканці Приютівської ОТГ вважають дане розпорядження незаконним й вимагають збереження цілісності сформованої та діючої громади, яка на сьогоднішній день визнана спроможною і вже два роки успішно розвивається.

Жителі Ізмайлівського та Головківського старостинських округів зібрались в столиці аби висловили свій протест проти рішення від’єднати відповідні території від Приютівської ОТГ на користь майбутньої Олександрійської міської ОТГ, яка свого часу відмовилася від приєднання сіл з Олександрійського району до Олександрії.

Нагадаємо, 13 травня розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено перспективний план формування територій громад Кіровоградської області в новій редакції, за яким змінено формат вже створеної, діючої з високим рівнем спроможності Приютівської селищної об’єднаної територіальної громади, шляхом виключення з її складу Головківської та Ізмайлівської сільських рад (на теперішній час Головківський та Ізмайлівський старостинські округи Приютівської селищної ради) та включенням їх до Олександрійської міської об’єднаної територіальної громади