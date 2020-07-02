Мешканці села Червона Кам’янка мітингували проти рішення Уряду

Вчора, 01 липня, мешканці села Червона Кам’янка Олександрійського району вийшли на мирну акцію протесту аби привернути увагу щодо невдоволення рішенням Уряду, згідно з яким селa Червонa Кaм’янкa, Добронaдіївкa, Щaсливе, Ульянівкa, Зелений бaрвінок, Куколівкa та Михaйлівкa мaють стaти чaстиною Попельнaстівської ОТГ.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Червонокам’янська сільська рада проігнорувала можливість стати ініціатором створення ОТГ і в результаті не пройшла процедури, визначеної законодавством. Через такі дії мешканці не матимуть власної громади, а мають приєднатися, до іншої, і вони вкрай цим не задоволені.

Очільниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Вікторія Кулікова розом з іншими представниками влади проінформували людей про їх чіткі подальші кроки, зокрема, наразі потрібно нагально Червонокам’янській та іншим сільським радам, які мають намір об’єднатися, затвердити дане рішення на сесії і зібрати визначений законом пакет документів.

“Тільки коли органи місцевого самоврядування зможуть зібрати всі необхідні документи, ОДА матиме підстави координувати та сприяти їх бажанню об’єднатися на рівні Кабінету Міністрів України та Міністерства розвитку громад і територій. Також підготуємо відповідне звернення до Верховної Ради України”, – заявив перший заступник голови ОДА.