Мешканці села на Кіровоградщині відповідатимуть за групове зґвалтування дівчини

За сприяння прокуратури Кіровоградщини повідомлено підозру двом чоловікам за фактом групового зґвалтування 19-річної дівчини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

“Слідством встановлено, що двоє 29-річних чоловіків після спільного відпочинку та вживання спиртних напоїв зґвалтували свою знайому. Потерпіла отримала характерні травмами та легкі тілесні ушкодження” – йдеться у повідомленні.

Подія мала місце в одному із сіл Голованівського району у березні поточного року.

У подальшому на чоловіків чекає суд та його рішення.