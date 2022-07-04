Мешканці села на Кіровоградщині відповідатимуть за групове зґвалтування дівчини

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За сприяння прокуратури Кіровоградщини повідомлено підозру двом чоловікам за фактом групового зґвалтування 19-річної дівчини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

“Слідством встановлено, що двоє 29-річних чоловіків після спільного відпочинку та вживання спиртних напоїв зґвалтували свою знайому. Потерпіла отримала характерні травмами та легкі тілесні ушкодження” – йдеться у повідомленні.

Подія мала місце в одному із сіл Голованівського району у березні поточного року.

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У подальшому на чоловіків чекає суд та його рішення.

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