Мешканців Кіровоградщини попереджають про вимагання грошей з боку псевдо-працівників прокуратури

Прокуратура Кіровоградської області попереджає мешканців області про шахрайські дії з боку псевдо-працівників прокуратури, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначається на сайті відомства, що шахраї від імені керівництва та прокурорів прокуратури області вимагають неправомірну вигоду за вирішення певних службових питань.

Особи телефонують від імені працівників прокуратури та надсилають смс-повідомлення аби переконати жертву перерахувати кошти.

Прокуратура закликає не піддаватись на провокації та в результаті подібних дій відразу телефонувати на «102» або звертатись до найближчого відділення поліції.