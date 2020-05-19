Мешканців Кіровоградщини запрошують ознайомитись з сучасними джерелами пошуку роботи

Що треба знати, щоб знайти роботу в сучасних умовах? Які ресурси задіяти? Де шукати інформацію про вільні робочі місця? Відповіді на ці та інші питання Ви дізнаєтеся під час інформаційного вебінару під назвою «Сучасні джерела пошуку роботи», що відбудеться 21 травня 2020 року об 11.00 год, повідомляє “Голос Громади”.

Тривалість заходів 40-45 хв. Участь у вебінарі є безкоштовною.

Для попередньої реєстрації у вебінарі, необхідно надіслати на електронну адресу відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості (prof@kocz.gov.ua) повідомлення з текстом у темі «Участь у вебінарі (вебінарах)», вказавши прізвище, ім’я та власні контактні дані.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 0(522) 32 28 41