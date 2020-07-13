Мешканців Олександрійщини попереджають про шахраїв, які з’явились під час карантину

Карантин та поширення #коронавірусу, добре демонструють, хто чого вартий. Одні люди допомагають тим, хто їх оточує, інші намагаються їх ошукати. На жаль, навіть зараз шахраї не збавили оберти, повідомляє «Голос Громади», на сайт «ШахрайГудбай».

Шахраї масово розсилають SMS від імені банків, Нацбанку чи Кабміну із пропозицією отримати нібито «державну допомогу». Для цього вони вимагають повідомити номер своєї платіжної картки, термін її дії та іншу платіжну інформацію.

Зміст таких повідомлень може дещо різнитися, проте їхня мета однакова – отримання персональних відомостей про громадян та їхні платіжні картки. Люди надають інформацію, але отримують не 1000 гривень допомоги, а нуль на своєму рахунку. Шахраї підчищають до копійки рахунки довірливих українців і зникають.

Пам’ятайте! Працівники банків не мають права та повноважень запитувати ваші персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, три цифри на звороті карти, строк дії картки, SMS-коди від банків та мобільних операторів та будь-яку іншу інформацію стосовно ваших рахунків.

Максимум, що ви можете назвати, – це 16 цифр на лицьовій стороні вашої картки.

У разі нарахування будь-яких пенсійних, соціальних чи інших державних виплат банки не телефонують клієнтам, не запитують номер платіжної картки, термін її дії та інші персональні дані.

Національний банк:

– не нараховує та не виплачує соціальну допомогу;

– не проводить жодних акцій, лотерей, виплат та розіграшів для громадян.

Національний банк застерігає та просить бути обачними із повідомленнями, які надіслані із невідомих чи підозрілих номерів:

– НЕ відповідайте на сумнівні/підозрілі SMS-повідомлення;

– НЕ переходьте за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях;

– НЕ дзвоніть за вказаними номерами телефонів;

– НЕ повідомляйте свої персональні дані: ПІН-код, термін дії платіжної картки та три цифри на звороті картки, паролі, які надходять в смс та пароль до онлайн-банкінгу.

Телефонне шахрайство (Соціальна інженерія)

Телефонне шахрайство – це найпоширеніший вид шахрайства. І дуже часто від нього страждають люди поважного віку.

Зловмисник входить в довіру до клієнта банку та домагається, щоб потенційна жертва переказала йому гроші або передала дані своєї картки. Сценаріїв такого шахрайства є десятки. Приводимо найпопулярніші із них:

Сценарій «Мамо, я в поліції або у лікарні»

Дзвінок серед ночі від співробітника поліції або лікаря із повідомленням, що ваша дитина потрапила в халепу і потрібно перерахувати гроші на певний рахунок.

Що робити?

– Покладіть слухавку та спочатку зателефонуйте своїй дитині. Вона, найімовірніше, спокійно спить вдома.

– Якщо не можете додзвонитися дитині – не поспішайте перераховувати кошти. Попросіть дати слухавку вашій дитині та поговорити з нею. Або скажіть, що можете підвезти гроші до відділку поліції/лікарні, де нібито перебуває ваша дитина.

– Повідомте своїм батькам та бабусі із дідусем про шахрайську схему із “нічним тривожним дзвінком” та попросіть в такій ситуації спочатку зателефонувати вам.

Сценарій «Ваша картка заблокована»

У цьому сценарії шахраї представляються співробітниками банку або Нацбанку та повідомляють, що ваша картка заблокована або буде заблокованою. Для того, щоб «розблокувати» її, потрібно повідомити реквізити (термін дії картки, три цифри на звороті картки, SMS-паролі від банку або мобільного оператора) або перейти за вказаним посиланням.

Що робити?

– Завершіть розмову – це 100% шахрай.

– Не повідомляйте жодних персональних даних. Справжній співробітник банку ніколи не запитає конфіденційні дані картки, тому що це – порушення закону.

– Пам’ятайте, що співробітники Нацбанку ніколи та за жодних обставин не телефонують клієнтам банків.

Сценарій «Державна допомога»

Шахрай представляється телефоном співробітником державної установи (будь-якої іншої організації чи компанії) й повідомляє, що на вашу карту будуть перераховані гроші. Для їхнього отримання потрібно повідомити реквізити вашої картки (номер картки, термін дії, та три цифри на звороті картки, SMS-паролі від банку чи мобільного оператора).

Що робити?

– Завершіть розмову – це 100% шахрай.

– У жодному випадку телефоном чи особисто не повідомляйте нікому термін дії картки та три цифри на звороті картки, для здійснення платежу достатньо лише 16 цифр номеру картки.

Сценарій “Продавець-покупець”

Шахрай представляється покупцем товару, який ви продаєте в мережі Інтернет. Після розмови вам обіцяють перерахувати передоплату (або повну вартість товару). Потім вам дзвонить або сам шахрай, або його спільник, який видає себе за співробітника банку. У телефонній розмові він намагається переконати вас повідомити реквізити картки (термін дії картки, три цифри на звороті картки, SMS-паролі від банку або мобільного оператора).

Що робити?

– Завершіть розмову – це 100% шахрай!

– Не повідомляйте жодних персональних даних. Для перерахунку грошей на картку достатньо назвати лише номер картки – це 16 цифр, які вказані на лицьовій стороні вашої картки. Намагайтесь більшість операцій із продажем та купівлею проводити накладним платежем.

Сценарій «Ви виграли автомобіль, квартиру, мільйон тощо»

Жертві надходить SMS-повідомлення щодо виграшу, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном.

Особа передзвонює за вказаним номером, де їй пояснюють: щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо «акції» та відгуки попередніх переможців.

Що робити?

– Завершіть розмову – це 100% шахрай.

– Не повідомляйте жодних персональних даних.

– Пам’ятайте! Податки не перераховує отримувач виграшу (вони утримуються з суми виграшу через її зменшення на суму податків).

УВАГА!

У жодному разі не повідомляйте ваші персональні дані:

– ПІН-код;

– термін дії картки;

– три цифри на звороті картки;

– пароль до онлайн-банкінгу;

– паролі, що надходять в SMS від банку або мобільного оператора.

У будь-якій незрозумілій ситуації телефонуйте до свого банку за номером, що вказаний на звороті картки.

Онлайн-покупки

Будьте обережними під час розрахунків у мережі Інтернет. Шахраї створюють вебсервіси, які пропонують фейкові послуги (поповнення мобільного, грошовий переказ, покупку авіаквитка). Візуально такі сайти схожі на легітимні сервіси. Вони залучають клієнтів за допомогою дуже вигідних пропозицій (наприклад, обіцяючи дуже низькі ціни на послуги, нульову комісію тощо).

Мета злочинців – змусити клієнта залишити конфіденційні дані своєї картки в платіжній формі на сайті.

Що робити?

– Важливо не здійснювати операції онлайн при підключенні до громадського Wi-Fi, якщо не хочете, щоб дані вашої картки потрапили в руки шахрая. Краще це робити в захищеній домашній мережі. Якщо необхідно здійснити оплату або зробити покупку поза домом, скористайтеся мобільним інтернетом.

– Перевірте чи безпечний сайт для покупок. Якщо біля адреси сайту є замочок, та літери https на початку адреси сайту, «S» вказує на безпечне з’єднання, значить сайт є безпечним. Це сучасний стандарт безпеки. Стежте за тим, щоб купувати тільки на сайтах з таким значком та літерами.

– Встановлюйте ліміти на різні операції з карткою.

– Також ефективним методом є оплата в інтернеті віртуальною карткою. Основну суму можна зберігати на зарплатній чи іншій картці, а для оплати в інтернеті перераховувати лише необхідну для сплати суму. Так ваша основна картка буде захищена від зчитування в Інтернеті.

– Оплачуйте накладними платежами.

Безпечні розрахунки

При здійснені операцій із картками необхідно дотримуватись декількох простих правил.

Змінюйте PIN-код до картки

– регулярно: 1 раз що три місяці,

– ситуативно: якщо виникла підозра, що ще хтось його може знати.

Під час введення PIN-коду обов’язково прикривайте клавіатуру рукою , щоб його неможливо було зчитати за допомогою встановленої шахраями мікро-відеокамери.

Створіть складний пароль до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу.

Створюйте унікальний пароль для кожного інтернет-банкінгу , електронної пошти, соціальних мереж тощо.

Під час створення паролю не використовуйте:

– Загальновідомі комбінації паролей (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234 та подібні).

– Послідовне/зворотне написання символів або цифр.

– Особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо).

Не розголошуйте всі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку.

– 16-значний номер карти – єдине, що ви можете повідомити телефоном.

– Тримайте в секреті три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.

– Підключіть SMS-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.

– Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.

– Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в Інтернет. Перераховуйте необхідну суму з основної картки на віртуальну перед здійсненням покупки.

Мобільне шахрайство (Фінансовий номер)

Ми звикли вказувати свій номер телефону всюди: в анкетах-опитувальниках, різноманітних сервісах, при реєстрації на сайтах, оформлюючи покупки, підписуючись на розсилки, навіть, як код доступу при реєстрації в якійсь системі.

Ваш фінансовий номер телефону не є секретним, а даремно, бо шахраї, на жаль, можуть легко цим скористатись, якщо не дотримуватись певних правил.

Як же шахраї можуть викрасти фінансовий номер телефону?

– У вас вкрали телефон, і на вашій сім картці стандартний пароль, який легко дібрати. Наприклад, “1111” або “0000”. Шахрай відновлює вашу SIM-картку, як «втрачену» і отримує доступ до вашого рахунку в банку.

– Або шахрай телефонує вам з декількох номерів телефонів, переказує вам якусь суму на телефонний рахунок і, маючи дані останніх дзвінків та суми поповнення рахунку, блокує вашу картку та перевипускає нову, з якою вже й отримує доступ до ваших банківських рахунків.

Що шахрай може зробити з вашою SIM-карткою?

Викрасти гроші з ваших рахунків, придбати товари або взяти онлайн-кредити!

Що робити?

– Тримайте свій фінансовий номер телефону в таємниці, для цього заведіть окрему SIM-карту зі складним 8-значним паролем.

– Перейдіть на контрактне обслуговування і тоді ваш номер не можна бути викрасти.

– Відключіть послугу віддаленої заміни SIM-карти у свого мобільного оператора.

– Будьте пильними, якщо вам телефонують з незнайомих номерів та ще і поповнюють рахунок. Якщо таке сталося, терміново телефонуйте в банк, заблокуйте свої картки і обліковий запис інтернет-банкінгу.

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай.

Потрапив в руки шахрая? Телефонуй в Кіберполіцію – 0 800 505 170 або звернись онлайн за посиланням

Маєш сумніви щодо ситуації? Телефонуй на гарячу лінію Національного банку України – 0 800 505 240.