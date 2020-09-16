Мешканців Олександрійщини запрошують взяти участь у конкурсі «Кращий роботодавець року»

На Олександрійщині, для великих, середніх та малих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, оголосили конкурс «Кращий роботодавець року», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської РДА.

Основна мета проведення такого конкурсу – заохочення роботодавців до збереження діючих та створення нових робочих місць, збільшення кількості працюючих, підвищення ефективності використання робочої сили та виробництва в цілому, виробництва конкурентоспроможної продукції, робіт, (послуг), а також зменшення напруженості на ринку праці району у 2020 році в області та в районі проводиться конкурс «Кращий роботодавець року».

За довідками про порядок проведення конкурсу звертатися до управління соціального захисту населення райдержадміністрації за телефоном 7-40-37.