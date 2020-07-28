Мешканців Приютівки запрошують взяти участь у конкурсах до Дня селища

До Дня селища Приютівки для місцевих мешканців оголосили п’ять цікавих конкурсів, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Тож слідом за конкурсами до Днів села Бутівське та Головківка, у громаді оголошено п’ять конкурсів напередодні Дня селища Приютівка:

«Майстри рідного краю»

Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти фото майстра, його робіт та додати розповідь зазначити хештегом #Майстри_рідного_краю та #День_селища_Приютівка.

Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.

«Квітуча садиба»

Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти фото квітучої садиби вашого села, обов’язково зробити підпис про те чия вона, під хештегом #Квітуча_садиба та #День_селища_Приютівка.

Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.

«Мої відомі земляки»

Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти розповідь та фото про відому людину із вашого села під хештегом #Мої_відомі_земляки та #День_селища_Приютівка.

Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.

«Привітання до Дня села»

Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти відео-привітання рідного села Головківка, написати автора відео, під хештегом #Привітання_до_дня_села та #День_селища_Приютівка.

Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.

«Найкращий сусід»

Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти фото та розповідь про вашого сусіда, обов’язково вказати особу, під хештегом #Найкращий_сусід та #День_селища_Приютівка.

Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.

Всі роботи прийматимуться до 19:00 год. 5 серпня 2020 року.