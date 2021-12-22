Мешканця Олександрії, який забив до смерті товариша по чарці, арештували

Чоловіка взяли під варту за підозрою в умисному вбивстві. Арештант – мешканець смт Олександрійське м. Олександрія, раніше судимий. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Златопіль.

“Днями обвинувачений прийшов до свого знайомого. Чоловіки неодноразово разом випивали, а останнього разу посварилися, тож гість прийшов з’ясувати стосунки. Наніс господареві не менше 3 ударів дерев’яним бруском в область голови та шиї. Спричинив численні тілесні ушкодження, від яких той помер. Потім сам побіг до сусіда викликати поліцію” – йдеться у матеріалах слідства.

Наразі розпочато кримінальне провадження. Чоловіка взяли під варту. Триває слідство.