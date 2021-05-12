Британська Рада пропонує за проєкт-ідею щодо розвитку та покращення життя громади Кіровоградщини грошову винагороду, повідомляє “Голос Громади”.

“Якщо ви маєте ідею проєкту соціальної дії, яка покращить життя громади у Кіровоградській області, та здатні реалізувати її у співробітництві з представниками місцевої влади, запропонуйте її на обласному пітчингу та отримайте 35 000 грн від Британської Ради на її реалізацію!

Проєкти мають фокусуватися на покращенні життя громадян, насамперед молоді, розвитку співпраці з органами влади для вирішення проблемних питань та досягнення спільної мети. Проєкти мають передбачати активну співпрацю з представниками органів влади. Ми запрошуємо подавати до участі у конкурсі нові ініціативи, а також ініціативи, які уже знаходяться на етапі реалізації” – йдеться у тексті повідомлення.

Останній термін подання заявок – 18 травня 2021 року (включно).

Більш детально про конкурс та подачу заявки для участі за посиланням.