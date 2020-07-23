Міграційники з Кіровоградщини видворили громадянина Російської Федерації

Працівники Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області через пропускний пункт “Гоптівка”, що на Харківщині, примусово видворили 44-річного громадянина Російської Федерації, повідомляє “Голос Громади”.

Допомогу у виявлені неврегульованого мігранта міграційникам надали співробітники Знам’янського відділу поліції ГУНП.

Чоловік в’їхав на територію України у 2011 році та проживав у місті Знам’янка зі своєю співмешканкою громадянкою України. Згодом цивільне подружжя розсварилось і чоловік лишився без постійного місця проживання.

За час перебування в Україні іноземець не звернувся до підрозділів Міграційної служби Кіровоградщини для легалізації свого перебування. Оскільки громадянин РФ не має ні постійного місця проживання, ні заробітків, а головне законних підстав залишатись в Україні районний суд міста Кропивницький задовольнив позовні вимоги Міграційної служби області відносно примусового видворення неврегульованого мігранта за межі держави. Іноземцю заборонено в’їзду в Україну на 5 років.