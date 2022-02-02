Мільйон експрес-тестів для визначення COVID-19 доставлені в регіони України

Державне підприємство «Укрвакцина» доставило в регіональні заклади охорони здоров’я один мільйон швидких тестів для визначення коронавірусу.

Тести були розподілені Міністерством охорони здоров’я між усіма регіонами, пропорційно до кількості населення. Кіровоградщина отримала 1 033 упаковки з експрес-тестами*.

До України експрес-тести були доставлені 20 січня за фінансової підтримки проєкту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Виробник – корейська компанія SD Biosensor Inc. Вартість закупівлі складає 7 035 769 доларів США.

Наразі медики вже використовують отримані тести для визначення коронавірусної хвороби у пацієнтів.

На наступному тижні до регіонів відправлять ще мільйон експрес-тестів.

*одна упаковка містить 25 експрес-тестів