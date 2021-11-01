Мільйон за вакцинацію від Covid-19: Укрпошта заохочує співробітників до щеплення

В компанії пояснили, що між вакцинованими співробітниками будуть розіграні грошові призи в розмірі 1 тис., 3 тис., 5 тис. та 50 тис грн. В такий спосіб поштовий оператор планує мотивувати співробітників проходити планову вакцинацію від Covid-19.

«За останній тиждень в Укрпошті дозу вакцини отримало 2,5 тис. співробітників. Сподіваюся, що з новою, фінансовою, мотивацією, кількість вакцинованих значно зросте. А ми і далі будемо робити все, щоб якомога більше співробітників Укрпошти вакцинувалися. Адже це не лише питання їхнього здоров’я, але і здоров’я наших клієнтів» – прокоментував Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти

Зараз в Укрпошті вакцинувалися третина співробітників.