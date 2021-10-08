Міні-ярмарок вакансій у магазині «КомпікОК»: пропонували роботу продавцям-консультантам

Учора, 07 жовтня, на замовлення фізичної особи-підприємця Ігоря Мотайла фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості організували міні-ярмарок вакансій за професією продавець-консультант.

Захід пройшов безпосередньо у магазині «КомпікОК», де реалізовується комп’ютерна техніка, мобільні телефони та інші гаджети та куди необхідні працівники.

Для участі у заході були запрошені шукачі роботи, які відповідають вимогам роботодавця та можуть претендувати на заявлену вакансію.

Підприємець окреслив вимоги до працівників та їхні обов’язки – надавати консультації та продавати комп’ютерну техніку, телефони й іншу оргтехніку.

Під час активного діалогу з роботодавцем безробітні мали нагоду з’ясувати всі питання, пов’язані з працевлаштуванням: графік роботи, умови та рівень оплати праці, мотивацію працівників на підприємстві, можливість навчання, підвищення кваліфікації та професійних компетенцій.

Офіційне працевлаштування, гідна і стабільна заробітна плата, гнучкий графік роботи, а ще можливість кар’єрного зростання – саме це приваблювало увагу шукачів роботи.

За словами учасників міні-ярмарку вакансій, зустріч була цікава як для підприємця, так і для шукачів роботи. Адже безпосереднє спілкування роботодавця з безробітними дає більш ефективний результат і є одним з найдієвіших способів надання допомоги роботодавцям у якісному підборі кадрів, а незайняті громадяни з перших вуст можуть отримати відповіді на всі запитання, які їх цікавлять, та вирішити питання працевлаштування.

Тож, фахівці міськрайонного центру зайнятості мають надію на те, що захід принесе позитивні результати і роботодавцю в укомплектуванні кадрами підприємства, і громадянам, які шукають роботу.