Міністерство охорони здоров’я дозволить цього літа відкрити пляжний сезон в Україні

Цього літа Міністерство охорони здоров’я дозволить купатися в морі та річках, повідомляє «Голос Громади».

Однак, попри дозвіл, українці повинні дотримуватися таких умов:

Дотримуватись безпечної дистанції (не менше 2 метрів);

Дотримуватись правил особистої гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку та використовувати захисні маски.

Крім цього, у МОЗ порекомендували не відвідувати пляжі людям з групи ризику. Зокрема, йдеться про літніх людей та людей з хронічними захворюваннями.

«Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб й фахівці підтвердили, що морська сіль та ультрафіолетове випромінювання знищує збудник коронавірусу», – зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, сьогодні 18 квітня.