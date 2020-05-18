Міністерство охорони здоров’я дозволить цього літа відкрити пляжний сезон в Україні

Цього літа Міністерство охорони здоров’я дозволить купатися в морі та річках, повідомляє «Голос Громади».
Однак, попри дозвіл, українці повинні дотримуватися таких умов:
- Дотримуватись безпечної дистанції (не менше 2 метрів);
- Дотримуватись правил особистої гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку та використовувати захисні маски.
Крім цього, у МОЗ порекомендували не відвідувати пляжі людям з групи ризику. Зокрема, йдеться про літніх людей та людей з хронічними захворюваннями.
«Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб й фахівці підтвердили, що морська сіль та ультрафіолетове випромінювання знищує збудник коронавірусу», – зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, сьогодні 18 квітня.