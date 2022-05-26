Міністр освіти Лондона та директор Світового банку обговорили відновлення освіти в Україні

У Лондоні Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет провів зустріч із глобальним директором Світового банку з питань освіти Хайме Сааведрою, під час якої обговорили потреби української освіти в умовах війни і у післявоєнний час.

Сергій Шкарлет запропонував провести оцінювання реальних та потенційних освітніх втрат у знаннях українських школярів. Відповідно до результатів цього аналізу буде необхідна допомога у впровадженні навчання catch up, яке передбачає додаткові уроки та заняття для учнів початкової та середньої школи.

Міністр повідомив, що наразі існує загроза психічному здоров’ю дітей і дорослих через війну. Тому важливо розробити комплексну систему психологічної підтримки в освіті.

Крім того, Сергій Шкарлет у розмові з Хайме Сааведрою обговорив необхідність продовжити впровадження масштабної реформи «Нової української школи» (НУШ), яка має розпочатися на рівні базової середньої освіти у вересні 2022 року.

Також Міністр передав на розгляд Світового банку пакет проєктних пропозицій щодо відновлення галузі освіти України в післявоєнний період.