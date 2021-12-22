Мінцифри: За рік 60% українців скористалися електронними послугами

Кількість українців, які користувалися державними електронними послугами впродовж року, зросла з 53% до 60%. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні 2021 року.

Таким чином, 3 з 5 українців мали досвід користування електронними послугами протягом року. Найбільше українці користуються мобільним застосунком чи порталом Дія. Цей показник зріс на 17% — з 13% у 2020 році до 30% у 2021 році.

Серед популярних держпослуг — ті, що стосуються авто (15%), отримання паспортів та інші послуги Державної міграційної служби (14%), отримання субсидій (13%), пенсійного забезпечення (11,5%), приватного підприємництва (11%), оподаткування (10,5%) та отримання інформації з державних реєстрів (10%).

Найбільше держпослугами онлайн користувалися люди молодшого віку, жителі великих населених пунктів та ті, що мають вищу освіту. Водночас найбільший «розрив» у користуванні простежується залежно від віку. Серед 18-29-річних 80% респондентів користувалися принаймні однією послугою, серед людей віком 70+ років — 32% опитаних.

Серед тих, хто користувався державними цифровими послугами, 78% оцінили свій досвід як «переважно позитивний» або «дуже позитивний». Водночас 54% вважають більш зручним способом отримувати електронні державні послуги саме онлайн, а 11% — відвідуючи ЦНАП чи інші установи. Кожен четвертий респондент сказав, що обидва способи зручні.

Основні причини, чому деякі респонденти не користувалися електронними державними послугами цього року, — відсутність потреби (62%), брак цифрових навичок (22%) і відсутність пристрою з виходом в інтернет (17%). Ці причини не змінилися в порівнянні з минулим роком.

Дані опитування корелюють із результатами національного дослідження щодо того, як українці використовують електронні державні сервіси, проведеного ПРООН в Україні у 2020 році. Тоді 47% опитаних не користувалися цифровими сервісами впродовж року.

Нагадаємо, що Міністр цифрової трансформації України в інтерв’ю виданню Ліга зазначив, що цифровими держсервісами в застосунку Дія можуть користуватися до 27 млн українців.

Опитування проведене на замовлення проекту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Проект підтримки Дія)», що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Швеції.