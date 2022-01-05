Мінцифри запустило сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії в Дії

Узастосунку Дія з’явилася нова послуга — сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії.

Перевірка історії — обов’язкова процедура при оформленні кредитів. Тепер, коли на вас візьмуть кредит або перевірятимуть вашу історію, ви отримаєте пуш. Функція працює за замовчуванням, оновлювати застосунок не потрібно.

«Цифровізація допомагає захищати українців від шахрайства. Запускаючи сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії в Дії, ми допоможемо людям вчасно дізнаватися про подібні ситуації, зупиняти їх та зберігати кошти. Це послуга турботи про людей. Уже сьогодні всі користувачі Дії автоматично отримають доступ до послуги», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Якщо в Дії приходить пуш, що на вас взяли новий кредит, а ви його не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу. А якщо побачите сповіщення, що банк, наприклад, перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати та зв’язатися з установою для з’ясування деталей.

Минулого року Україна стала першою країною у світі, у якій цифровий паспорт є офіційним. Вони значно безпечніші за паперові. Більшість випадків кредитного шахрайства відбуваються саме з паперовими паспортами, які легко відксерити та комусь передати. Незаконні операції з паперовими документами — одна з найголовніших причин, чому в кіберполіції зараз багато справ із кредитним шахрайством.

Послугу Мінцифри впроваджує разом з Українським бюро кредитних історій. Це установа, яка займається збором, зберіганням, обробкою і наданням кредитних історій. У них є вся інформація про позичальників від банків, страхових компаній, лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів.