Міська бібліотека здивує олександрійців черговим «КРЕАТИВом»

Нещодавно в Центральній міській бібліотеці відбулася презентація нового бібліотечного продукту – «Студія дизайну та краси «Креатив», повідомляє «Голос Громади».

Це чергове втілення ідей працівників бібліотеки за проєктом “Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги”, який підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи».

Відтепер, з вересня по грудень 2020 року, щочетверга о 15:00 год. в публічних бібліотеках міста для олександріців, які бажатимуть долучитися до цього заходу, проходитимуть цікаві майстер-класи від бібліотекарів (наприклад, створення букету з фруктів, виготовлення ароматичних сфер, брошок, прикрас та обручів для волосся, лайфхаки з пошиття одягу) та спеціалістів в галузі краси (МК з візажу, плетіння волосся, фотоселфі, манікюру, мехенді, фейсбілдингу та інші).

На презентації керівник проєкту Марина Дерун ознайомила присутніх з планом роботи Студії на цей рік, а майстер з фейсбілдингу Марія Гула, яка вже давно співпрацює з бібліотекою, поділилися своїми знаннями з присутніми, показавши цікаві вправи для омолодження обличчя.

Майстер-класи будуть проводитися з дотриманням карантинних вимог, а для всіх користувачів бібліотек відеоролик з майстер-класу буде розміщено на Youtube-каналі бібліотеки.

Нагадаємо, Центральна міська бібліотека м.Олександрія – одна з 33-х відібраних учасників проєкту «Твори культуру». Після проходження навчання бібліотекарі з України та Білорусі навчилися створювати інноваційні бібліотечні послуги, які розвиватимуть культурні та творчі індустрії цих країн, з використанням спеціальної методології «Дизайн-мислення для бібліотек».

(Підготовлено за інформацією, наданою «Голосу Громади» Центральною міською бібліотекою).