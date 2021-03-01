Міська рада підтримала звернення до КОДА, ініційоване депутатами «Європейської Солідарності», щодо проведення вакцинації проти коронавірусу

Депутати Олександрійської міськради звернулися до Кіровоградської ОДА щодо вжиття невідкладних заходів з проведення імунізації населення проти COVID-19, повідомляє «Голос Громади».

Олександрійська міська рада на черговій (шостій) сесії схвалила звернення до Кіровоградської обласної держадміністрації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції. Звернення було розроблене і внесене на розгляд сесії депутатською фракцією «Європейська Солідарність» у міській раді (голова фракції Віталій Заріцький). У ньому депутати «ЄС», а також й інших фракцій міськради, висловлюють глибоку стурбованість загальною ситуацією з протидії поширенню COVID-19 в Україні та вимагають від представницького органу президентської вертикалі в області ефективних і системних дій щодо проведення вакцинації на Кіровоградщині. Далі – текст звернення.

Звернення Олександрійської міської ради до Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо вжиття невідкладних заходів щодо організації та проведення імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19.

Ми, депутати Олександрійської міської ради висловлюємо велику стурбованість відсутністю належної підготовки до процесу вакцинації населення проти COVID-19в Кіровоградській області.

Пандемія респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, досягла критичного поширення: із моменту виникнення вірусу ним інфікувалося в Кіровоградській області понад 10000 людей, із них близько 350 померли.

Введені протягом 2020 року протиепідемічні заходи, що не мали комплексного характеру, та неефективні напрямки використання передбачених у Державному бюджеті України на 2020 рік коштів щодо запобігання поширенню на території України гострої коронавірусної хвороби COVID-19призвели до відсутності дієвих результатів боротьби з пандемією.

Висока вартість діагностики, тестування та в більшості випадків лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, лягає на плечі громадян, фінансовий стан яких у 2020 році також значно погіршився, тоді як у більшості країн Європи такі витрати повністю понесла держава або медичне страхування, у тому числі на випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

В умовах відсутності специфічного лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, широкомасштабна вакцинація населення є єдиною можливою опцією подолання наслідків пандемії.

Проте, передбачених у Державному бюджеті на 2021 рік видатків на проведення безкоштовної вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19у розмірі 2,6 млрд грн вистачить лише для 10-15 % населення України – решта громадян змушені будуть робити вакцинацію за власний рахунок.

У той же час в Кіровоградській області не розпочата належна підготовка до процесу вакцинації населення проти COVID-19. Не визначено пріоритетні групи населення, які підлягають першочерговій вакцинації, не проведено аудит наявних та необхідних потужностей для зберігання та транспортування вакцин, не визначено перелік місць для вакцинації населення області, та кількості медичного персоналу, відсутній єдиний графік постачання вакцин, не визначено перелік суб’єктів, що будуть надавати послуги з транспортування та зберігання вакцин, місць їх зберігання, закладів охорони здоров’я та медичних працівників, залучених до проведення вакцинації; не розпочато проведення тренінгів для персоналу, який залучатиметься до проведення вакцинації.

Тому Олександрійська міська рада, як представницький орган територіальної громади, звертається до голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, з проханням поінформувати населення Кіровоградської області та депутатів ради про план заходів щодо організації та проведення імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19, презентувавши на найближчому засіданні ради відповідний регіональний план. У зазначеному плані мають бути відображені: пріоритетні групи населення, які підлягають першочерговій вакцинації в Кіровоградській області, із зазначенням чисельності кожної групи; результати аудиту наявних та необхідних потужностей для зберігання та транспортування вакцин; перелік місць для вакцинації населення області; перелік закладів охорони здоров’я та кількість медичного персоналу, що буде залучено до проведення вакцинації; перелік суб’єктів, що будуть надавати послуги з транспортування та зберігання вакцин, місць їх зберігання; план проведення тренінгів для персоналу, який залучатиметься до проведення вакцинації; інші заходи, необхідні для забезпечення належного та рівного доступу до ефективної вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19для всього населення, а також для контролю пов’язаних з цим процесів.

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО

Секретар міської ради Вікторія КОСЯК

(Примітка: після підписання звернення воно буде направлене за належністю –«Голос Громади»).