Міська рада визначила, як відзначатимуть пам’ятні дати цього місяця

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради були затверджені заходи з підготовки та проведення Дня пам’яті жертв голодоморів та відзначення Дня Гідності та Свободи.

«Заходи до Дня гідності та Свободи розділені на два блоки. Перший, офіційний, відбудеться 19 листопада о десятій ранку біля пам’ятника Шевченку. Там буде проведений мітинг приурочений цьому дню. Другий блок буде проведений

21 листопада о 17.00. Палац культури «Світлопільський» підготував цікаву програму з театром тіней.

Також до нас долучаються політичні сили, які попросили в цей день місце на площі Соборній, щоб провести свої заходи присвячені цьому дню. Серед них: Національний корпус, Європейська Солідарність та громадські організації. Буде цікава інсталяція – відображення тих подій, які проходили декілька років тому в Києві, в ці дні. Заходи проводитиметься під гаслом «Чому я сьогодні тут». Спікерами виступлять ті хто приймав участь в Революції Гідності», – розповідає заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів, Ірина Анатоліївна Чемерис.

Традиційно до Дня жертв пам’яті голодоморів у закладах освіти, бібліотеках та музейному центрі ім. Худякової А.Ф. відбуватимуться уроки пам’яті, виставки, відеолекторії та тематичні акції. Також 27 листопада о 16.00 біля меморіалу «Жертвам голодоморів» відбудеться мітинг-реквієм «Голодомор – біль душі та пам’яті серця».