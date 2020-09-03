Міська влада «б`є у всі дзвони»: опалювальний сезон в Олександрії може не розпочатися

Через значні борги населення з оплати за спожите раніше тепло КП «Тепокомуненерго» не зможе купувати природний газ у новому опалювальному сезоні, вважають адміністрація підприємства і олександрійська міська влада.

Як вже неодноразово повідомляв «Голос Громади», тривожні заяви про «непідйомний» борг КП «Теплокомуненерго» перед НАК «Нафтогаз України» з оплати за використаний у минулому природний газ, періодично лунали від перших керівників міської влади, починаючи з квітня нинішнього року на різних офіційних нарадах. Борг КП ТКЕ, у свою чергу, «виріс» через великі заборгованості населення за спожите раніше тепло.

Нагадаємо, у квітні поточного року, після закінчення минулого опалювального сезону за газові борги у судовому порядку були арештовані банківські рахунки «Теплокомуненерго». Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей у КП ТКЕ тоді були такими: підприємство було винне «Нафтогазу» 28 мільйонів гривень, а населення заборгувало перед КП ТКЕ 77 млн грн. Арешт банківських рахунків міського постачальника централізованого тепла фактично паралізував його роботу з підготовки до опалювального сезону і не дав можливості платити працівникам зарплату.

На сьогодні, за офіційними повідомленнями міської влади, борг населення хоча й дещо зменшився, але залишається значним – 57 мільйонів гривень, що так само не дає можливості підприємству ТКЕ у найближчому майбутньому купувати у «Нафтогазу» ліміти на природний газ. Тому міська влада у своїх офіційних повідомленнях і зверненнях настійливо закликає населення якомога швидше розрахуватися за минулосезонні борги з оплати за централізоване теплопостачання.