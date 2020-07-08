Міська влада надала «карантинні пільги» двом олександрійським підприємцям

Олександрійська міська рада звільнила від орендної плати за нежитлові приміщення двох підприємців у зв`язку з карантином, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалила чергова (85-а) сесія міськради, враховуючи ухвалу свого виконавчого комітету та висновки постійних комісій: звільнити фізичну особу – підприємця К. Гончаренка на період з 1 квітня 2020 р. по 31 травня 2020 р. від сплати за оренду нежитлового підвального приміщення за адресою м. Олександрія, вул. Перспективна, 9, загальною площею 68,8 кв.м для розміщення художньої майстерні;

звільнити фізичну особу – підприємця В. Перепльотчикову на період з 17 березня 2020 року до кінця карантину від сплати за оренду трьох нежитлових приміщень за адресами: м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15, вул..Козацька, 86 та вул.Діброви, 77 загальними площами по 2,0 кв.м кожне для здійснення торгівлі борошняними кондитерськими виробами.