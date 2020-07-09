Міська влада оголосила «поза законом» незаконну рекламу в Олександрії

40 великих незаконно розміщених зовнішніх реклам в Олександрії буде примусово демонтовано, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міськради на сьогоднішньому засіданні, за результатами нещодавно проведеної управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради інвентаризації наявних на території міста об`єктів зовнішньої реклами, ухвалив рішення:

1.Комунальному підприємству «Муніципальна безпека» попередити власників самовільно розміщеної зовнішньої реклами про її демонтаж протягом 7-ми діб з моменту прийняття даного рішення.

2.Комунальному підприємству «Житлогосп» забезпечити виконання робіт з демонтажу зовнішньої реклами, самовільно розміщеної на стінах житлових будинків (виявлено 8 адрес таких будинків, де реклами розміщені вище перших поверхів, всі будинки на центральних вулицях міста – прим.ред.).

3.Комунальному підприємству «Чисте місто» забезпечити виконання робіт з демонтажу самовільно розміщених наземних рекламних засобів (таких незаконних засобів інвентаризаційна комісія нарахувала аж 32, переважно на вул. Героїв Сталінграда, а також по проспекту Соборному, вулицях Садовій, Григорія Усика та інших – прим.ред.).

Як зазначалося на засіданні доповідачем з даного питання начальником відділу архітектури УЖКГ Тетяною Ігнатьєвою, насправді самовільних рекламних об`єктів виявлено більше, ніж зазначено, але встановити їхніх власників у деяких випадках складно. На це була пропозиція доповнити дане рішення пунктом, який передбачатиме визнавати таку «піратську» рекламу безгосподарською і просто демонтовувати її без попередження невідомого власника. Мовляв, «як тільки реклама буде демонтована, власник відразу сам об`явиться». А від всіх рекламодавців слід вимагати обов`язкового зазначення на самій рекламі номера і дати рішення про дозвіл виконавчого комітету міської ради на її розміщення. Виконком проголосував і за таке доповнення.