Міська влада Олександрії нарешті визначилася з автобусними перевізниками

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні затвердив результати конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, повідомляє «Голос Громади».

Як повідомлялося при обговоренні питання, засідання конкурсного комітету після декількох попередніх перенесень дати відбулося 29 травня. Комітет визначив переможцями конкурсу на право працювати на міських пасажирських автобусних маршрутах всіх шістьох перевізників, які брали участь у конкурсі. Загалом це ті ж суб’єкти підприємництва, що і раніше надавали відповідні послуги. Маршрутні пакети розподілилися між ними таким чином:

на маршрутах №№ 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 16, 17 – ФОП Міщенко О.А.;

№№ 5/1, 5/3, 14, 15, 18 – ФОП Проквас В.В.;

№№ 11,12 – ПП «Олександрійський автобусний парк»;

№№ 3/1, 3/2, 3/3, 18/1, 81/2, 81/3, 81/4– ФОП Сизов С.А.;

№№ 2/1, 2/2, 5/2, 6 – ФОП Хованський З.О.;

№№ 5/4, 9– ФОП Юнак К.Ю.

Договори між міською владою і перевізниками укладені на 5 років.

Нагадаємо, процес визначення постійних перевізників тривав доволі довго і важко після того, як наприкінці минулого року міська влада в односторонньому порядку достроково розірвала договори з усіма міськими перевізниками через їхнє невиконання договірних умов (так тоді пояснювалася причина розірвання). А вже протягом поточного року декілька разів призначався конкурс на визначення перевізників, але він щоразу відкладався то через небажання підприємців-транспортників брати у ньому участь, то через недотримання умов конкурсу та з інших причин. Весь цей тривалий період пасажироперевезення здійснювали майже всі ті ж підприємці, але на тимчасових умовах. І лише зараз конкурсним комітетом було визнано виконання перевізниками всіх вимог – наявність автобусів потрібної місткості та резерву, ліцензії та ряду інших дозвільних документів, можливість перевезення пасажирів з особливими потребами, легальна наймана праця, відсутність податкових боргів і випадків ДТП за їхньою участю тощо.

Про затверджений виконком міськради графік руху автобусів на літній період «Голос Громади» повідомляв раніше.