Міська влада Олександрії оплачує свої «векселі» перед ОСББ

Незабаром чотирьом олександрійським об`єднанням співвласників багатоквартирних будинків буде відшкодовано з міського бюджету близько 175 тисяч гривень так званих «теплих» кредитів, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на черговому засіданні 3 листопада. Згідно з ним, чотири діючі в місті ОСББ, відповідно до чинної державної програми, отримають часткові відшкодування за взяті ними банківські кредити на капітальні ремонти своїх житлових будинків, модернізацію інженерних мереж, запровадження енергоефективних заходів. Згідно з цією програмою, ОСББ одержать компенсацію з місцевого бюджету у розмірі від 10 до 20 відсотків від сум кредитів.

Таким чином ОСББ «Квадрат 104» отримає близько 68 тисяч грн; ОСББ «Господар 2019» – 52 тисячі 400 грн; ОСББ «Алеут» – 24 тисячі 300 грн; а ОСББ «Скіф 2» – 29 тисяч гривень відшкодування.