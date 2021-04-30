Міська влада Олександрії стурбована «лівою» торгівлею алкоголю та тютюну

Представники міської влади провели робочу зустріч з підприємцями з приводу повноти сплати акцизного податку.

Повідомляє «Голос Громади» за інформацією Олександрійської міської ради.

Зустріч з 28-ма суб’єктами господарювання, які мають відношення до торгівлі товарами підакцизної групи, провів в Олександрійській міськраді заступник міського голови Юрій Шклярук, у розмові брали участь також представники управління економіки міської ради. Як було зазначено, акцизний податок з реалізації відповідних товарів складає значну частину в міському бюджеті – це в середньому за рік 12 млн гривень. Але протягом останніх років чомусь спостерігається зниження надходжень від сплати акцизного податку і це не зважаючи на те, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби весь час зростають. Так, за 2018-2020 роки бюджет міста недоотримав 8,1 млн грн, що суттєво впливає на фінансування бюджетної галузі міста, зокрема і медицини, яка наразі є однією з пріоритетних сфер в умовах пандемії.

Ю.Шклярук зауважив, що торгівля продовольчими товарами на період карантину не закривалася і тільки кафе та ресторани були змушені обмежити свою роботу. Разом з тим об’єкти громадського харчування, які мають ліцензію на продаж підакцизних товарів, часто приховують реальні надходження, аби сплачувати менший акцизний податок. Так далі продовжуватися не може: вихід з «тіні» продажу алкоголю і тютюнових виробів та повнота декларування акцизного податку необхідні для наповнення міського бюджету, зазначалося на нараді. У зв`язку з цим присутні на бесіді підприємці фактично отримали попередження: «Міська влада зацікавлена у плідній співпраці, тому не хотілося б вдаватися до крайніх заходів» – підкреслив Юрій Шклярук, закликавши підприємців бути більш соціально-відповідальними і підтримувати робочі стосунки з міською владою у наповненні бюджету та розвитку міста. Присутнім платникам акцизного збору також була доведена інформація про чинні правила та порядок його сплати.