Міська влада Олександрії відзначила журналістів напередодні їхнього професійного свята

Олександрійська міська рада нагородила почесними грамотами від свого імені та оголосила подяки шістьом представникам місцевих засобів масової інформації з нагоди Дня журналіста, повідомляє «Голос Громади».

Коротка церемонія вручення почесних грамот, просто грамот і подяк від міської влади відбулася на початку засідання виконавчого комітету міськради 5 червня, напередодні Дня журналіста України, який відзначається 6 червня.

Цьогорічними лауреатами Почесної грамоти міської ради за багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм стали редактор ТОВ ТРК «КТМ» Надія Бойко і редактор міськрайонної газети Сергій Кривунь. Грамоту міськради отримала начальник управління інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради Інна Московченко, а подяки Олександрійської міської ради мер міста Степан Цапюк оголосив головному спеціалісту цього ж управління Катерині Востріковій, кореспонденту ТОВ ТРК «КТМ» Євгенії Ніколаєвій і завідувачу комп’ютерного відділу ТОВ «Редакція газети «Вільне слово» Яну Шуту. Нагороджені грамотами отримають також визначену відповідним положенням одноразову грошову винагороду.